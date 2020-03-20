2020-03-20T18:40:12+03:00
Общество

В Тверской области по региональной программе отремонтируют 63 школы

Общий бюджет ремонта - почти 145 миллионов рублей
Виктория ТУШКОВА
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На ремонт "скинутся" региональный и местные бюджеты.На ремонт "скинутся" региональный и местные бюджеты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году 28 муниципалитетов региона получат поддержку из областной казны. Деньги пойдут на на укрепление материально-технической базы школ, а конкретно - на ремонт. Его сделают в 63-х школах.

На ремонт "скинутся" региональный и местные бюджеты. Областная казна планирует потратить свыше 99 млн рублей, а местные бюджеты на условиях софинансирования добавят ещё 45 миллионов.

Напомним, областная программа по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений стартовала в 2017 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. Средства по программе тратят на капремонт школьных крыш, санузлов, спортивных залов, других помещений и инженерных сетей, а также на замену окон.

В этом году муниципалитеты Тверской области также получат субсидии на приведение школьных помещений в соответствие с существующими требованиями к воздушно-тепловому режиму. Ремонты пройдут в 17-ти школах в разных районах Тверской области. 41 млн рублей на это выделил федеральный бюджет, 2,9 млн рублей – областная казна.

Кроме этого, комплексный капитальный ремонт ждёт Новозавидовскую школу Конаковского района. На это выделено 76,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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