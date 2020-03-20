Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T18:30:43+03:00

Тест-системы предназначены для обследования граждан с признаками заболевания, а также тех, кто вернулся из-за границы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Верхневолжье по утверждению региональных властей сформирован достаточный запас тест-систем для определения коронавируса (COVID-19). Что это конкретно за тест-системы, в информации областного правительства не уточняется.

Они предназначены для обследования граждан с признаками заболевания, а также тех, кто вернулся из-за границы.

Отобранные медицинскими работниками пробы доставляются в «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Там проводится исследование методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Время получения результата — в среднем 4-4,5 часа в зависимости от количества доставленного материала.

При выявлении положительных или сомнительных результатов пробы направляются для контрольного исследования в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России.

ИСТОЧНИК KP.RU