2020-03-20T18:30:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавируса

Об этом сообщило областное правительство
Александр ЖМУЛИН
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Тест-системы предназначены для обследования граждан с признаками заболевания, а также тех, кто вернулся из-за границы.Тест-системы предназначены для обследования граждан с признаками заболевания, а также тех, кто вернулся из-за границы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхневолжье по утверждению региональных властей сформирован достаточный запас тест-систем для определения коронавируса (COVID-19). Что это конкретно за тест-системы, в информации областного правительства не уточняется.

Они предназначены для обследования граждан с признаками заболевания, а также тех, кто вернулся из-за границы.

Отобранные медицинскими работниками пробы доставляются в «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Там проводится исследование методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Время получения результата — в среднем 4-4,5 часа в зависимости от количества доставленного материала.

При выявлении положительных или сомнительных результатов пробы направляются для контрольного исследования в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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