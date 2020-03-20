2020-03-20T16:52:07+03:00
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На ремонт ДК в Тверской области дают 11 млн. рублей

Это средства федерального и областного бюджетов
Александр ЖМУЛИН
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ДК нуждается в ремонте. Фото: www.google.ru/mapsДК нуждается в ремонте. Фото: www.google.ru/maps
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Дом культуры 40 лет октября в Кимрах ждёт преображение. Пришла хорошая для кимряков новость - на ремонт ДК выделяют 11 мдн рублей. Решение принято на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В ДК в этом году капитально отремонтируют фасады, обновят окна и вход.

Также в регионе по нацпроекту «Культура» в 2020 году запланированы капремонты шести сельских ДК: в Рязанове и Михайловском Калининского района, в Казицине Торжокского района, в Ново-Ямской Старицкого района, в Щучьем Жарковского района, в Иванове Весьегонского муниципального округа. На это выделено свыше 10 млн рублей. Из них более 8,4 млн рублей – федеральные средства, 1,6 млн рублей – областные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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