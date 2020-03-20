Два человека погибли в аварии с грузовиком на скоростной трассе М-11 в Тверской области
ДТП случилось в Бологовском районе
В ДТП на М-11 погибли два человека Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 20 марта, на 357-м км скоростной трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на мокрой дороге произошло столкновение двух транспортных средств.
Водитель, управляя автомобилем "Инфинити", врезался в большегруз "Скания" с прицепом.
В результате столкновения два человека погибли. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Для деблокировки погибших потребовалась помощь спасателей МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU