2020-03-20T16:34:43+03:00
Происшествия

Два человека погибли в аварии с грузовиком на скоростной трассе М-11 в Тверской области

ДТП случилось в Бологовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП на М-11 погибли два человека Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП на М-11 погибли два человека Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 20 марта, на 357-м км скоростной трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на мокрой дороге произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель, управляя автомобилем "Инфинити", врезался в большегруз "Скания" с прицепом.

В результате столкновения два человека погибли. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Для деблокировки погибших потребовалась помощь спасателей МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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