Житель Твери зарезал приятеля, заступаясь за подругу

20 Март 2020 2020-03-20T16:28:33+03:00

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Преступление было совершено в Твери, в начале января 2020 года. Обвиняемый выпивал вместе со своими знакомыми в одном из частных домов. Во время разговора один из мужчин начал оскорблить женщину, которая была с ними в компании, это не понравилось их приятелю, он схватился за нож и нанес оскорблявшему женщину несколько ударов в область тела и заднюю поверхность бедра.

От потери крови пострадавший скончался на месте происшествия.

Прокурором Пролетарского района г. Твери в отношении ранее судимого мужчины утверждено обвинительное заключение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU