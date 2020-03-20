2020-03-20T16:28:33+03:00
Происшествия

Житель Твери зарезал приятеля, заступаясь за подругу

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Твери будут судить за убийство знакомого Фото: архив "КП"Жителя Твери будут судить за убийство знакомого Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Преступление было совершено в Твери, в начале января 2020 года. Обвиняемый выпивал вместе со своими знакомыми в одном из частных домов. Во время разговора один из мужчин начал оскорблить женщину, которая была с ними в компании, это не понравилось их приятелю, он схватился за нож и нанес оскорблявшему женщину несколько ударов в область тела и заднюю поверхность бедра.

От потери крови пострадавший скончался на месте происшествия.

Прокурором Пролетарского района г. Твери в отношении ранее судимого мужчины утверждено обвинительное заключение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Газель" не поместилась под Новый мост на набережной в Твери
В Твери временно закрыт для посещений Ботанический сад
В Тверской области по региональной программе отремонтируют 63 школы
Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавируса
Новых случаев коронавируса в Тверской области не зарегистрировано
На ремонт ДК в Тверской области дают 11 млн. рублей
Фольклористы Твери представили свою инструкцию по защите от коронавируса
Два человека погибли в аварии с грузовиком на скоростной трассе М-11 в Тверской области
Житель Твери зарезал приятеля, заступаясь за подругу
Случайный знакомый украл у жительницы Тверской области фотоаппарат и мясорубку
Игорь Руденя поучаствовал в федеральном селекторе по противодействию коронавирусу
Житель Тверской области угнал машину, чтобы навестить тётю
Минприроды Тверской области начало дистанционно выдавать охотничьи билеты