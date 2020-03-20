Случайный знакомый украл у жительницы Тверской области фотоаппарат и мясорубку
В полицию о пропаже имущества заявила 59-летняя жительница города Белый.
Женщина рассказала, что в день происшествия пригласила к себе в гости малознакомого мужчину, чтобы вместе выпить. Когда хозяйка отвлеклась, подозреваемый похитил фотоаппарат и мясорубку, после чего скрылся. Ущерб составил 55 тысяч рублей.
Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель.
Фигуранта доставили в полицию, где он сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято.
По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU