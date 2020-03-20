2020-03-20T16:43:55+03:00
Звезды

Фольклористы Твери представили свою инструкцию по защите от коронавируса

Веселым клипом они захотели приободрить всех, кто растерян или нервничает
Ирина ТАРАСОВА
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Фольклористы считают, что даже о серьезных темах можно говорить с юмором. Ведь лучшее лекарство от всех болячек - смех и хорошее настроение! Фото: с видео ролика, Семейная этностудия "Матица"Фольклористы считают, что даже о серьезных темах можно говорить с юмором. Ведь лучшее лекарство от всех болячек - смех и хорошее настроение! Фото: с видео ролика, Семейная этностудия "Матица"
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«Паника? Не, не слышали!» с этой фразы начинается веселый ролик тверских фольклористов, посвященный теме, которая захлестнула и Россию в последний месяц. Его появление они объяснили так: «Если в непростой ситуации наступающего коронавируса вы совершенно растеряны и не знаете, как жить дальше, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ! Мы приготовили для вас подробную инструкцию!»

В инструкции, которую положили на балалаечный наигрыш, есть и о гречке, и о страхах и, конечно, о правилах санитарии, которым обязательно надо следовать. Все представлено, конечно, с юмором.

Как выяснилось, за появлением видео стоят многодетная мама Елена Войткевич и руководитель семейной этностудии «Матица» Детского музейного центра ТГОМ Полина Грановская. В ролике использованы фотографии с репетиций, концертов и просто рабочих будней людей, занимающихся народной культурой. Мелькает там (в последнем кадре) и корреспондент тверской "Комсомольской правды".

О клипе девушки рассказали так:

- Вконтакте в связи с последними событиями запустили флэшмоб #антипаника , и мы решили к нему присоединиться! Очень захотелось приободрить друзей, а вместе с ними и всех остальных! Ведь, не секрет, что лучшее лекарство от всех болячек - смех и хорошее настроение!

Руками до лица вообще лучше не дотрагиваться. Фото: с видео ролика, Семейная этностудия "Матица"

Руками до лица вообще лучше не дотрагиваться. Фото: с видео ролика, Семейная этностудия "Матица"

Посвящается коронавирусной панике! "Матица", г. Тверь..Для иммунитета росту Нужно много смеяться просто!

ИСТОЧНИК KP.RU

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