Житель Тверской области угнал машину, чтобы навестить тётю

20 Март 2020 2020-03-20T15:59:33+03:00

За содеянное он отправится в колонию

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Перед судом предстал 36-летний житель Новгородской области. Вянваре 2020 года в деревне Дретуни Удомельского городского округа мужчина выпивал в компании своих знакомых, один из которых приехал на автомашине "ВАЗ 21140".

Злоумышленник дождался, пока все уснули, взял ключи из кармана куртки хозяина авто, завел ее и уехал к тёте в Новгородскую область. На обратной дороге его остановили сотрудники полиции.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 166 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU