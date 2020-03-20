Минприроды Тверской области начало дистанционно выдавать охотничьи билеты

20 Март 2020 2020-03-20T14:54:54+03:00

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В сязи с тем, что в Минприроды Тверской области временно вводятся ограничения на личный прием граждан, выдача охотничьих билетов и прием заявлений на получение охотничьего билета федерального образца будет производится на первом этаже.

Получить билет можно в понедельник и пятницу с 9:15 до 10:00.

Заявления на оформлние охотничьего билета принимаются через сайт государственных и муниципальных услуг.

Информация по получению охотничьего билета федерального образца доступна по телефону: 8(4822) 73-31-83.

ИСТОЧНИК KP.RU