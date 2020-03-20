На территории больницы в Андреаполе Тверской области водитель на "Ладе" сбил пешехода
Угрозы жизни пострадавшего нет
На территории больницы автоледи сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось на улице Нелидовская, в районе дома №1, на территории Андреапольской ЦРБ.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", при движении задним ходом наехала на пожилую женщину.
Угрозы жизни пострадавшей нет. Ей оказана помощь. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU