2020-03-20T14:41:23+03:00
Происшествия

На территории больницы в Андреаполе Тверской области водитель на "Ладе" сбил пешехода

Угрозы жизни пострадавшего нет
Ольга ТРОФИМОВА
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На территории больницы автоледи сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа территории больницы автоледи сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось на улице Нелидовская, в районе дома №1, на территории Андреапольской ЦРБ.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", при движении задним ходом наехала на пожилую женщину.

Угрозы жизни пострадавшей нет. Ей оказана помощь. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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