В Твери по настоянию прокуратуры закрыли гостиницу в жилом доме
Апартаменты гостиничного типа для проживания граждан, всего шесть помещений, были оборудованы в жилом доме на улице Вольного Новгорода, 16, в Твери.
- С 1 октября 2019 года деятельность по оказанию гостиничных услуг в многоквартирных домах может осуществляться только после перевода жилого помещения в нежилое в установленном порядке, - уточнили в областной прокуратуре.
В данном случае предприниматель требование проигнорировал.
По результатам выявленных нарушений прокуратурой Центрального района г.Твери в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия индивидуального предпринимателя по устранению нарушения. Требования прокурора удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU