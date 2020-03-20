В Твери по настоянию прокуратуры закрыли гостиницу в жилом доме

20 Март 2020 2020-03-20T14:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Апартаменты гостиничного типа для проживания граждан, всего шесть помещений, были оборудованы в жилом доме на улице Вольного Новгорода, 16, в Твери.

- С 1 октября 2019 года деятельность по оказанию гостиничных услуг в многоквартирных домах может осуществляться только после перевода жилого помещения в нежилое в установленном порядке, - уточнили в областной прокуратуре.

В данном случае предприниматель требование проигнорировал.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой Центрального района г.Твери в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия индивидуального предпринимателя по устранению нарушения. Требования прокурора удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU