В Тверской области автовор позарился на магнитолу и набор ключей из легковушки

20 Март 2020 2020-03-20T14:02:51+03:00

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В полицию о краже сообщил 23-летний житель Западной Двины. Мужчина рассказал, что оставил автомобиль у дома, а позже обнаружил, что из него было похищено имущество. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник, разбил стекло, проник в машину потерпевшего и похитил магнитолу, набор ключей и личные вещи.

Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 38-летний местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU