20 Март 2020 2020-03-20T14:27:45+03:00

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Еще вчера Тверской театр драмы сообщал, что спектакли проходят в штатном режиме, отмен не ожидается. Однако, 20 марта появилась информация о приостановлении деятельности. Об этом сообщают на сайте театра.

- С 21 марта деятельность Тверского театра драмы временно приостанавливается. Возврат билетов производится в кассе театра, – уточняют в пресс-службе. - Для возвращения денег за билеты, необходимо прийти в кассу и заполнить бланк возврата. При себе иметь паспорт.

Кстати, сегодня, 20 марта, спектакль еще состоится. Символично, что им станет яркая, зажигательная и жизнеутверждающая премьера Александра Павлишина "Осторожно! ЛЮБОВЬ!"

Первые спектакли музыкальной комедии прошли на большой сцене 7,8 и 9 марта. И сразу собрали массу положительных откликов зрителей.

Напомним, в спектакле артисты Театра драмы поют, играют на инструментах, шутят и даже танцуют чечетку. А также сыпят соль и перец "на удачу".

Отмену спектаклей, а также запланированной "Ночи в театре" зрители уже назвали "ужасной новостью", но будем надеяться, что удача все-таки останется с нами, и такая ситуация надолго не сохранится.

Справки по телефонам: 32-09-09; 32-22-92.

Символично, что завершающим спектаклем станет жизнеутверждающая премьера Александра Павлишина "Осторожно! ЛЮБОВЬ!"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Первые спектакли музыкальной комедии прошли 7,8 и 9 мартаФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU