В Тверской области иномарка протаранила снегоуборочную машину
Есть пострадавший
Иномарка столкнулась со снегоуборщиком Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 20 марта, на 1-м км автодороги Ильино-Глазомичи в Западнодвинском районе Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что на указанном участке произошло столкновение снегоуборочного автомобиля "Мерседнс Бенц" и автомобиля "Шкода Октавия".
В результате ДТП пострадал водитель "Шкоды". Угрозы его жизни и признаков алкогольного опьянения нет.
Обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU