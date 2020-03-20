2020-03-20T13:43:23+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка протаранила снегоуборочную машину

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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Иномарка столкнулась со снегоуборщиком Фото: УГИБДД России по Тверской областиИномарка столкнулась со снегоуборщиком Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 20 марта, на 1-м км автодороги Ильино-Глазомичи в Западнодвинском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что на указанном участке произошло столкновение снегоуборочного автомобиля "Мерседнс Бенц" и автомобиля "Шкода Октавия".

В результате ДТП пострадал водитель "Шкоды". Угрозы его жизни и признаков алкогольного опьянения нет.

Обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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