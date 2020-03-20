2020-03-20T13:13:54+03:00
Экономика

Семена цветов и овощей на рынке в Торжке не прошли проверку Россельхзнадзора по Тверской области

Лица, ответственные за их реализацию, оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
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Сомнительными семенами торговали на рынке в ТоржкеСомнительными семенами торговали на рынке в ТоржкеФото: Евгения ГУСЕВА
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19 марта сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в Торжке и выявили нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

Так, в ходе рейда установлено, что в четырех случаях осуществлялась реализация пакетированных семян - цветов, овощей и других культур - без сопроводительных документов.

Лица, ответственные за их реализацию, привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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