Семена цветов и овощей на рынке в Торжке не прошли проверку Россельхзнадзора по Тверской области

20 Март 2020 2020-03-20T13:13:54+03:00

Сомнительными семенами торговали на рынке в Торжке Фото: Евгения ГУСЕВА

Лица, ответственные за их реализацию, оштрафованы

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19 марта сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в Торжке и выявили нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

Так, в ходе рейда установлено, что в четырех случаях осуществлялась реализация пакетированных семян - цветов, овощей и других культур - без сопроводительных документов.

Лица, ответственные за их реализацию, привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU