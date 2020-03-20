2020-03-20T13:01:04+03:00
Происшествия

В Тверской области организованы поиски пропавшей несовершеннолетней девушки

Она ушла в школу и не вернулась
Ольга ТРОФИМОВА
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19 марта девушка ушла в школу и пропала Фото: СУ СК РФ по Тверской области19 марта девушка ушла в школу и пропала Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области ищут пропавшую семнадцатилетнюю Диану Сергеевну Егорову. 19 марта девушка ушла в школу в поселке Великооктябрьский Фировского района и после уроков домой не вернулась.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователь и сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы выехали по месту последнего пребывания несовершеннолетней, опрошены родственники и знакомые пропавшей, организованы поисковые мероприятия.

Всех, кто о знает о местонахождении пропавшей, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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