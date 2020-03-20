Суды Тверской области закрылись на карантин

20 Март 2020 2020-03-20T09:47:15+03:00

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С 19 марта суды Тверской области, в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 года, закрылись на карантин . Он продлится до 10 апреля.

На это время в Тверском областном суде приостановлен прием документов от граждан, в районных и городских судах приостановлено рассмотрение дел, кроме дел безотлагательного характера, прием документов и личный прием граждан.

Направить документы можно на электронную почту или воспользоваться услугами почтовой связи, а также через обращения на сайте.

Назначенные на время карантина судебные дела переносятся. О дате суды сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU