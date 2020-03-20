Тверские госавтоинспекторы продолжают проверки междугородних автобусов

20 Март 2020 2020-03-20T09:30:46+03:00

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В Тверской области госавтоинспекторы продолжают сплошные проверки автобусов.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. За период с 13 по 19 марта проверено более 50 автобусов, выявлено 11 нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU