Тверские госавтоинспекторы продолжают проверки междугородних автобусов
За неделю выявлено 11 нарушений
В Тверской области продолжаются проверки междугородних автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области госавтоинспекторы продолжают сплошные проверки автобусов.
В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. За период с 13 по 19 марта проверено более 50 автобусов, выявлено 11 нарушений.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU