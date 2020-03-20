Пешеход попал под машину на проспекте Ленина в Твери

20 Март 2020 2020-03-20T09:18:59+03:00

На проспекте Ленина в Твери сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Вечером, 19 марта, в районе дома №10 на проспекте Ленина в Твери произошло ДТП.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", не пропустил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил его.

В результате аварии, 61-летний пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадавшему оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU