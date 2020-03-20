"Тверь Водоканал" рекомендует гражданам воздержаться от посещения офиса
19 марта ООО "Тверь Водоканал" ограничил прием граждан.
- Чтобы снизить риск распространения коронавируса, мы рекомендуем нашим абонентам воздержаться от посещения офиса. Тем более, что чаще всего приходят люди пожилого возраста, - сообщил поставщик коммунальных услуг.
Специалисты отмечают, что большую часть вопросов можно решить онлайн, и призывают граждан помочь своим пожилым родственникам и знакомым написать электронное письмо с обращением, передать показания через форму на сайте или оплатить услуги онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU
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