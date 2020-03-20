"Тверь Водоканал" рекомендует гражданам воздержаться от посещения офиса

20 Март 2020 2020-03-20T08:53:26+03:00

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19 марта ООО "Тверь Водоканал" ограничил прием граждан.

- Чтобы снизить риск распространения коронавируса, мы рекомендуем нашим абонентам воздержаться от посещения офиса. Тем более, что чаще всего приходят люди пожилого возраста, - сообщил поставщик коммунальных услуг.

Специалисты отмечают, что большую часть вопросов можно решить онлайн, и призывают граждан помочь своим пожилым родственникам и знакомым написать электронное письмо с обращением, передать показания через форму на сайте или оплатить услуги онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU