2020-03-20T08:53:26+03:00
Коронавирус Covid-19

"Тверь Водоканал" рекомендует гражданам воздержаться от посещения офиса

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Ольга ТРОФИМОВА
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Задать вопрос и оплатить квитанции можно онлайнЗадать вопрос и оплатить квитанции можно онлайнФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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19 марта ООО "Тверь Водоканал" ограничил прием граждан.

- Чтобы снизить риск распространения коронавируса, мы рекомендуем нашим абонентам воздержаться от посещения офиса. Тем более, что чаще всего приходят люди пожилого возраста, - сообщил поставщик коммунальных услуг.

Специалисты отмечают, что большую часть вопросов можно решить онлайн, и призывают граждан помочь своим пожилым родственникам и знакомым написать электронное письмо с обращением, передать показания через форму на сайте или оплатить услуги онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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