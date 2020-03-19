В Тверской области обнаружат лесные пожары при помощи Роскосмоса

19 Март 2020 2020-03-19T23:37:50+03:00

Фрагмент космической съёмки Роскосмоса в России в прошлом году. Фото: Роскосмос

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В Тверской области готовятся к пожароопасному периоду. Помочь обнаружить пожары в лесах и на торфянниках призван мониторинг.

Он будет вестись вестись при помощи наземного и авиапатрулирования, дронов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Поучаствует в этом и Роскосмос.

Как сообщило областное правительство, совместно с госкомпанией организована система космического мониторинга ситуации в лесах и других природных местах региона.

В 2020 году обеспечивать безопасность в ходе пожароопасного периода в Тверской области будут более 4200 сотрудников и 980 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU