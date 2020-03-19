2020-03-19T23:37:50+03:00
Общество

В Тверской области обнаружат лесные пожары при помощи Роскосмоса

Региону поможет система космического мониторинга
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Фрагмент космической съёмки Роскосмоса в России в прошлом году. Фото: РоскосмосФрагмент космической съёмки Роскосмоса в России в прошлом году. Фото: Роскосмос
Изменить размер текста:

В Тверской области готовятся к пожароопасному периоду. Помочь обнаружить пожары в лесах и на торфянниках призван мониторинг.

Он будет вестись вестись при помощи наземного и авиапатрулирования, дронов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Поучаствует в этом и Роскосмос.

Как сообщило областное правительство, совместно с госкомпанией организована система космического мониторинга ситуации в лесах и других природных местах региона.

В 2020 году обеспечивать безопасность в ходе пожароопасного периода в Тверской области будут более 4200 сотрудников и 980 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области обнаружат лесные пожары при помощи Роскосмоса
Литературный конкурс «Отцы и дети: Поэзия XXI века» в Твери пройдет онлайн
В Ржеве завершается благоустройство территории рядом с Обелиском
Пациента из Бологое доставили в Тверь на вертолете
Горячим асфальтобетоном будут заливать ямы на дорогах Твери
Золотые кольца и деньги стали добычей квартирного вора в Тверской области
С 1 апреля школы Тверской области могут перейти на дистанционное обучение
Женщина-водитель пострадала при столкновении двух авто в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел здание станции скорой помощи во Ржеве
Третий случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Тверской области
Тверской ТЮЗ отменил все свои спектакли и мероприятия
В Тверском театре драмы пройдет акция «Ночь в театре»
Для жителей Тверской области организованы "горячие линии" по вопросам о коронавирусе
В драке за бутылку мужчина зарезал сожительницу в Тверской области
В Тверской области прокуратура защитила права инвалида
Безработный житель Тверской области обокрал строящийся дом
В Твери из игрового аппарата двое молодых людей украли купюроприемник
В Твери спасатели тушат горящую траву у Восточного моста
В Твери несколько классов гимназии №44 закрыли на карантин
В районах Тверской области определены места, где будут содержать граждан с подозрением на коронавирус
В Тверской области по факту гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело
На Калининской АЭС в Тверской области отключился резервный трансформатор
Волонтер из Тверской области обеспечил макаронами и гречкой приют хаски в Удомле
В Тверской области мальчик упал с крыши школьной пристройки и сломал ногу