В Ржеве завершается благоустройство территории рядом с Обелиском

19 Март 2020 2020-03-19T22:59:09+03:00

Обелиск отреставрировали в прошлом году. Фото: ПТО

Как там обстоит дело, проверил глава региона

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя приехал в Ржев и посмотрел, как идут работы возле Обелиска советским воинам, после посещения Ржевского мемориала.

Сам обелиск был приведен в порядок в 2019 году. Сейчас он выглядит достойно.

Осталось благоустроить прилегающую территорию, в частности парк. На склоне к нему от Обелиска уже обустроены дорожки с пандусами, поставлены новые скамейки. Однако работа еще кипит. Трактора выравнивают землю для начала озеленения.

Губернатор по ходу осмотра сделал ряд замечаний и дал несколько поручений по благоустройству площадки у Обелиска.

При этом исполняющий полномочия главы города Ржева Роман Крылов заверил СМИ, что через две недели все работы будут выполнены на 100%.

Добавим, что в 2020 году также планируется отремонтировать подход к Обелиску.

Губернатор сделал ряд замечаний по благоустройству площадки рядом с Обелиском. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU