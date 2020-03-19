2020-03-19T22:59:09+03:00
Общество

В Ржеве завершается благоустройство территории рядом с Обелиском

Как там обстоит дело, проверил глава региона
Александр ЖМУЛИН
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Обелиск отреставрировали в прошлом году. Фото: ПТООбелиск отреставрировали в прошлом году. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя приехал в Ржев и посмотрел, как идут работы возле Обелиска советским воинам, после посещения Ржевского мемориала.

Сам обелиск был приведен в порядок в 2019 году. Сейчас он выглядит достойно.

Осталось благоустроить прилегающую территорию, в частности парк. На склоне к нему от Обелиска уже обустроены дорожки с пандусами, поставлены новые скамейки. Однако работа еще кипит. Трактора выравнивают землю для начала озеленения.

Губернатор по ходу осмотра сделал ряд замечаний и дал несколько поручений по благоустройству площадки у Обелиска.

При этом исполняющий полномочия главы города Ржева Роман Крылов заверил СМИ, что через две недели все работы будут выполнены на 100%.

Добавим, что в 2020 году также планируется отремонтировать подход к Обелиску.

Губернатор сделал ряд замечаний по благоустройству площадки рядом с Обелиском. Фото: ПТО

Губернатор сделал ряд замечаний по благоустройству площадки рядом с Обелиском. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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