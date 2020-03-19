В Ржеве завершается благоустройство территории рядом с Обелиском
Губернатор Игорь Руденя приехал в Ржев и посмотрел, как идут работы возле Обелиска советским воинам, после посещения Ржевского мемориала.
Сам обелиск был приведен в порядок в 2019 году. Сейчас он выглядит достойно.
Осталось благоустроить прилегающую территорию, в частности парк. На склоне к нему от Обелиска уже обустроены дорожки с пандусами, поставлены новые скамейки. Однако работа еще кипит. Трактора выравнивают землю для начала озеленения.
Губернатор по ходу осмотра сделал ряд замечаний и дал несколько поручений по благоустройству площадки у Обелиска.
При этом исполняющий полномочия главы города Ржева Роман Крылов заверил СМИ, что через две недели все работы будут выполнены на 100%.
Добавим, что в 2020 году также планируется отремонтировать подход к Обелиску.
Губернатор сделал ряд замечаний по благоустройству площадки рядом с Обелиском. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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