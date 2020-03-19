2020-03-19T22:12:05+03:00
Происшествия

Пациента из Бологое доставили в Тверь на вертолете

Мужчина будет проходить лечение в ОКБ города
Ольга ТРОФИМОВА
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Помощь санавиации потребовалась пациенту из Бологое Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПомощь санавиации потребовалась пациенту из Бологое Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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19 марта вертолет санавиации МЧС России вылетал для оказания неотложной помощи пациенту из ЦРБ Бологовского района Тверской области.

В 11:45 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бологовского района для транспортировки больного.

После оказания неотложной помощи, спустя несколько часов, мужчину доставили в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего высокотехнологичного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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