Пациента из Бологое доставили в Тверь на вертолете
Мужчина будет проходить лечение в ОКБ города
Помощь санавиации потребовалась пациенту из Бологое Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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19 марта вертолет санавиации МЧС России вылетал для оказания неотложной помощи пациенту из ЦРБ Бологовского района Тверской области.
В 11:45 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бологовского района для транспортировки больного.
После оказания неотложной помощи, спустя несколько часов, мужчину доставили в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего высокотехнологичного лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU