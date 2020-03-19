Горячим асфальтобетоном будут заливать ямы на дорогах Твери

19 Март 2020 2020-03-19T21:59:40+03:00

В апреле в Твери начнут ремонтировать дороги Фото: Влад КОМЯКОВ

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В ближайшие недели в Твери начнутся работы по ремонту дорог "большими картами". Заливать ямы на дорогах будут с использованием горячего асфальтобетона. Всего за сезон планируется отремонтировать более 20 тысяч квадратных метров дорог.

В настоящее время администрация города выбирает подрядчика на проведение работ. На ремонт дорог планируется выделить около 20 млн рублей.

Приступить к работам подрядчик должен будет уже в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU