Горячим асфальтобетоном будут заливать ямы на дорогах Твери
Привести в порядок планируется 20 тыс. квадратных метров полотна
В апреле в Твери начнут ремонтировать дорогиФото: Влад КОМЯКОВ
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В ближайшие недели в Твери начнутся работы по ремонту дорог "большими картами". Заливать ямы на дорогах будут с использованием горячего асфальтобетона. Всего за сезон планируется отремонтировать более 20 тысяч квадратных метров дорог.
В настоящее время администрация города выбирает подрядчика на проведение работ. На ремонт дорог планируется выделить около 20 млн рублей.
Приступить к работам подрядчик должен будет уже в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU