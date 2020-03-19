Золотые кольца и деньги стали добычей квартирного вора в Тверской области
С заявлением о краже в полицию обратился 56-летний житель Калининского района. Мужчина сообщил, что из его квартиры, расположенной в деревне Софьино, были похищены золотые кольца и деньги. Ущерб составил более 68 000 рублей.
На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник проник в квартиру, отжав окно.
Следователи совместно с участковым уполномоченным полиции опросили соседей и свидетелей и установили, что к совершению преступления причастен 33-летний ранее судимый житель Твери. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество вернули владельцу.
На похитителя завели уголовное дело. Он сознался в содеянном. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU