19 Март 2020 2020-03-19T21:52:45+03:00

Золотые кольца и деньги стали добычей квартирного вора в Тверской области Фото: Анна КОЛГАНОВА

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С заявлением о краже в полицию обратился 56-летний житель Калининского района. Мужчина сообщил, что из его квартиры, расположенной в деревне Софьино, были похищены золотые кольца и деньги. Ущерб составил более 68 000 рублей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник проник в квартиру, отжав окно.

Следователи совместно с участковым уполномоченным полиции опросили соседей и свидетелей и установили, что к совершению преступления причастен 33-летний ранее судимый житель Твери. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество вернули владельцу.

На похитителя завели уголовное дело. Он сознался в содеянном. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU