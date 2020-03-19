Женщина-водитель пострадала при столкновении двух авто в Твери
Угрозы жизни нет
Женщина получила травмы в ДТП в Твери
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Авария произошла днем, 19 марта, в районе дома №107 на Петербургском шоссе в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, при столкновении двух автомобилей "Сеат" и "ВАЗ 2105" пострадала женщина-водитель иномарки. Она получила травмы, не угрожающие жизни. Признаков алкогольного опьянения у нее нет.
Второй участник аварии с места происшествия скрылся. Его ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU