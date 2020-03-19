2020-03-19T16:59:32+03:00
Происшествия

Женщина-водитель пострадала при столкновении двух авто в Твери

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина получила травмы в ДТП в ТвериЖенщина получила травмы в ДТП в Твери
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Авария произошла днем, 19 марта, в районе дома №107 на Петербургском шоссе в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, при столкновении двух автомобилей "Сеат" и "ВАЗ 2105" пострадала женщина-водитель иномарки. Она получила травмы, не угрожающие жизни. Признаков алкогольного опьянения у нее нет.

Второй участник аварии с места происшествия скрылся. Его ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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