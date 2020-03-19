Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел здание станции скорой помощи во Ржеве

19 Март 2020 2020-03-19T16:38:16+03:00

В ближайшее время будет принято решение о финансировании ремонта объекта здравоохранения

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19 марта губернатор Игорь Руденя проводит с рабочей поездкой во Ржеве Тверской области.

Во время визита в Город воинской славы глава региона заехал на станцию скорой медицинской помощи.

После прорыва водопровода пять лет назад сильно пострадала часть фасада здания: обвалилась штукатурка, обнажив старые кирпичи.

Осматривая здание, Игорь Руденя заявил журналистам, что в ближайшее время будет принято решение о финансировании ремонта станции.

По словам главы региона, после приведения здания в порядок ситуация должна измениться в позитивную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU