В драке за бутылку мужчина зарезал сожительницу в Тверской области
Перед судом предстал 29-летний житель Пеновского района Тверской области.
Установлено, что мужчина поссорился с сожительницей по причине того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Осужденный отнял у женщины из рук бутылку, на что сожительница схватила нож и кинулась к нему.
Молодой человек смог обезоружить нападавшую и дважды ударил ее этим же ножом в живот. Намереваясь скрыть преступление, он поджег дом.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU