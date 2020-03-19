2020-03-19T15:33:27+03:00
Происшествия

В драке за бутылку мужчина зарезал сожительницу в Тверской области

Чтобы скрыть преступление, он поджег дом
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина проведет в колонии 8 лет и 4 месяца Фото: архив "КП"Мужчина проведет в колонии 8 лет и 4 месяца Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 29-летний житель Пеновского района Тверской области.

Установлено, что мужчина поссорился с сожительницей по причине того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Осужденный отнял у женщины из рук бутылку, на что сожительница схватила нож и кинулась к нему.

Молодой человек смог обезоружить нападавшую и дважды ударил ее этим же ножом в живот. Намереваясь скрыть преступление, он поджег дом.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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