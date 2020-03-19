В Тверской области прокуратура защитила права инвалида

19 Март 2020 2020-03-19T15:24:14+03:00

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В прокуратуру Старицкого района обратился местный житель, являющийся инвалидом второй группы. Мужчина сообщил, что не согласен с порядком расчета платы за ОДН, который осуществляет управляющая компания ООО "Старица Домоуправ".

Организация начисляет плату за пользование электроэнергией по нормативу, не смотря на то, что в доме установлен общедомовой прибор учета.

В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании действий УК незаконными и обязании произвести перерасчет начисленной платы за предыдущие месяцы. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU