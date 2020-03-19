2020-03-19T15:24:14+03:00
Общество

В Тверской области прокуратура защитила права инвалида

Управляющая компания неправильно начисляла мужчине расчет за ОДН
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура выступила в защиту прав инвалида в Тверской области Фото: архив "КП"Прокуратура выступила в защиту прав инвалида в Тверской области Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В прокуратуру Старицкого района обратился местный житель, являющийся инвалидом второй группы. Мужчина сообщил, что не согласен с порядком расчета платы за ОДН, который осуществляет управляющая компания ООО "Старица Домоуправ".

Организация начисляет плату за пользование электроэнергией по нормативу, не смотря на то, что в доме установлен общедомовой прибор учета.

В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании действий УК незаконными и обязании произвести перерасчет начисленной платы за предыдущие месяцы. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В драке за бутылку мужчина зарезал сожительницу в Тверской области
В Тверской области прокуратура защитила права инвалида
Безработный житель Тверской области обокрал строящийся дом
В Твери из игрового аппарата двое молодых людей украли купюроприемник
В Твери спасатели тушат горящую траву у Восточного моста
В Твери несколько классов гимназии №44 закрыли на карантин
В районах Тверской области определены места, где будут содержать граждан с подозрением на коронавирус
В Тверской области по факту гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело
На Калининской АЭС в Тверской области отключился резервный трансформатор
Волонтер из Тверской области обеспечил макаронами и гречкой приют хаски в Удомле
В Тверской области мальчик упал с крыши школьной пристройки и сломал ногу