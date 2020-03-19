В Тверской области прокуратура защитила права инвалида
В прокуратуру Старицкого района обратился местный житель, являющийся инвалидом второй группы. Мужчина сообщил, что не согласен с порядком расчета платы за ОДН, который осуществляет управляющая компания ООО "Старица Домоуправ".
Организация начисляет плату за пользование электроэнергией по нормативу, не смотря на то, что в доме установлен общедомовой прибор учета.
В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании действий УК незаконными и обязании произвести перерасчет начисленной платы за предыдущие месяцы. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU