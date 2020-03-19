Безработный житель Тверской области обокрал строящийся дом

19 Март 2020 2020-03-19T15:15:40+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратился 63-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что из его строящегося дома, расположенного в Калининском районе, было похищено имущество. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник отжал оконную раму, проник в строение и похитил электроинструменты. Ущерб составил около 30 000 рублей.

Злоумышленником оказался неработающий 34-летний житель Тверской области. Подозреваемый задержан, дал признательные показания.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU