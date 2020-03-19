В Твери спасатели тушат горящую траву у Восточного моста

19 Март 2020 2020-03-19T14:39:41+03:00

На поле у Восточного моста горит сухая трава Фото: Евгений Трофимов

Всего в регионе зафиксировано три случая возгорания

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В Тверской области за день 19 марта ГУ МЧС России по Тверской области зафиксировано три случая пала сухой травы.

В настоящий момент пожарные СПСЧ 1 тушат горящую траву на поле у Восточного моста в Затчеречье.

- Также были осуществлены выезды пожарных частей в Конаковский район и Торжок, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU