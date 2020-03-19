В Твери несколько классов гимназии №44 закрыли на карантин
В гимназии №44 в Твери 19 марта восемь классов закрыли а карантин, но учебное заведение продолжает работать. В пятницу закроют еще 12.
- Родители услышали рекомендации о том, чтобы не водить детей в школу. Из-за этого они и стали снимать ребят с уроков. Кто-то действительно болеет ОРВИ, причем, малая часть, остальные просто решили переждать это время дома, - пояснила ТИА заместитель директора образовательного учреждения Ольга Голубева.
В малочисленных классах детей распустили по домам, остальные продолжают обучение.
Каникулы в гимназии начнутся с 23 марта и продлятся до 31 марта включительно. Приказа об их продлении от Управления образования администрации Твери пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
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