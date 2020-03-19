В Твери несколько классов гимназии №44 закрыли на карантин

19 Март 2020 2020-03-19T14:25:38+03:00

Несколько классов в гимназии закрыли на карантин Фото: school.tver.ru/school/44

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В гимназии №44 в Твери 19 марта восемь классов закрыли а карантин, но учебное заведение продолжает работать. В пятницу закроют еще 12.

- Родители услышали рекомендации о том, чтобы не водить детей в школу. Из-за этого они и стали снимать ребят с уроков. Кто-то действительно болеет ОРВИ, причем, малая часть, остальные просто решили переждать это время дома, - пояснила ТИА заместитель директора образовательного учреждения Ольга Голубева.

В малочисленных классах детей распустили по домам, остальные продолжают обучение.

Каникулы в гимназии начнутся с 23 марта и продлятся до 31 марта включительно. Приказа об их продлении от Управления образования администрации Твери пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU