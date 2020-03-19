В Тверской области по факту гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело

19 Март 2020 2020-03-19T12:52:45+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности своему сыну (ч.1. ст.109 УК РФ).

Напомним, ЧП произошло 18 марта в одной из многоэтажек Твери. Следствием установлено, что мать, занимаясь домашними делами, проигнорировала просьбы мальчика пойти погулять и не заметила, как ребенок оделся, вошел в свою комнату, открыл окно, залез на подоконник и выпал из окна восьмого этажа.

От полученных телесных повреждений малолетний погиб.

- Назначены соответствующие экспертизы, будет дана оценка обстановки в семье, проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины произошедшей трагедии, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU