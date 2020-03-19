2020-03-19T14:44:07+03:00
Общество

Волонтер из Тверской области обеспечил макаронами и гречкой приют хаски в Удомле

Николай Романенко закупил для четвероногих 667 пачек бакалеи
Ольга ТРОФИМОВА
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Николай Романенко закупил для четвероногих 667 пачек гречки, риса и макарон Фото: vk.com/Николай Романенко (личный архив)Николай Романенко закупил для четвероногих 667 пачек гречки, риса и макарон Фото: vk.com/Николай Романенко (личный архив)
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В течение двух месяцев организатор общественного движения "Доброе дело" Николай Романенко и его помощники закупали провизию для восьми собак, которые находятся на попечении в Хаски клубе в Удомле Тверской области.

17 марта Николай отчитался о покупках на своей странице в соцсети и сообщил, что всего было закуплено 667 пачек гречки, риса, макарон, это 446 кг.

- Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв о сборе средств, благодаря Вам удалось собрать 21 500 рублей, - сообщает организатор и уточняет, что купили крупы исходя из-за того, чем кормят собак в этом приюте, так же в каши животным добавляют что-то мясное.

Отметим, что общественное движение "Доброе дело" и наколай Романенко, в частности, помогает не только животным, но и старикам. Принять участие в его благотворительном проекте "Подари дрова" может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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