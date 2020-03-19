2020-03-19T14:13:16+03:00
Происшествия

Молодая девушка получила травмы в автобусе в Твери

Пострадавшая госпитализирована
Ольга ТРОФИМОВА
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Пассажирка получила травмы в автобусе Фото: УГИБДД России по Тверской областиПассажирка получила травмы в автобусе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 18 марта на проспекте Чайковского, в районе дома №35, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 60-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ауди Q5", при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу автобусу "Лиаз" под управлением 51-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

Водитель автобуса затормозил во избежание столкновения, в результате чего в салоне упала 29-летняя пассажирка.

Девушка получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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