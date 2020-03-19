Молодая девушка получила травмы в автобусе в Твери
Пострадавшая госпитализирована
Пассажирка получила травмы в автобусе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 18 марта на проспекте Чайковского, в районе дома №35, в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 60-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ауди Q5", при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу автобусу "Лиаз" под управлением 51-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.
Водитель автобуса затормозил во избежание столкновения, в результате чего в салоне упала 29-летняя пассажирка.
Девушка получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU