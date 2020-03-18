Во Всемирный день поэзии поэты в Твери будут читать стихи

18 Март 2020 2020-03-18T23:57:23+03:00

Мероприятие пока не отменено

Изменить размер текста: A A

21 марта во Всемирный день поэзии в библиотеке имени Горького Твери пройдет поэтический вечер. Формат встречи - открытый микрофон. участники смогут почитать свои стихи стихи и послушать других авторов.

Для участия необходимо заполнить заявку (написать в личное сообщение) или позвонить по телефону 34-38-00.

Ведущая вечера Любовь Старшинова, руководитель литературного объединения «Рассветная звонница».

21 марта в 15.00.

Вход свободный.

Мероприятие пока не отменено (уточнить по телефону).

ИСТОЧНИК KP.RU