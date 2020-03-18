Во Всемирный день поэзии поэты в Твери будут читать стихи
Мероприятие пока не отменено
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21 марта во Всемирный день поэзии в библиотеке имени Горького Твери пройдет поэтический вечер. Формат встречи - открытый микрофон. участники смогут почитать свои стихи стихи и послушать других авторов.
Для участия необходимо заполнить заявку (написать в личное сообщение) или позвонить по телефону 34-38-00.
Ведущая вечера Любовь Старшинова, руководитель литературного объединения «Рассветная звонница».
21 марта в 15.00.
Вход свободный.
Мероприятие пока не отменено (уточнить по телефону).
ИСТОЧНИК KP.RU