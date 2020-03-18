На тему «Путь дурака» предлагают подискутировать в Твери
21 марта, в субботу, в Твери приглашают на беседу с руководителем православного историко-этнографического центра "Спас" Дмитрием Барановым. Тема встречи - «Путь дурака» (в понимании простого православного русского человека).
Формат беседы - живое, непринуждённое общение. В рамках которого предлагается ответить на вопросы: "Кто такие дураки?", "Путь - дорога в русской культурной традиции", "А что тут смешного?"
Организатор: Православный историко-этнографический центр "Спас" при поддержке отдела по делам молодежи Тверской епархии.
Храм св. Александра Невского, цокольный этаж (у ж.д. вокзала).
21 марта в 15:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU