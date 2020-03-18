2020-03-18T23:39:15+03:00
Общество

На тему «Путь дурака» предлагают подискутировать в Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Тема встречи - «Путь дурака» (в понимании простого православного русского человека)Тема встречи - «Путь дурака» (в понимании простого православного русского человека)
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21 марта, в субботу, в Твери приглашают на беседу с руководителем православного историко-этнографического центра "Спас" Дмитрием Барановым. Тема встречи - «Путь дурака» (в понимании простого православного русского человека).

Формат беседы - живое, непринуждённое общение. В рамках которого предлагается ответить на вопросы: "Кто такие дураки?", "Путь - дорога в русской культурной традиции", "А что тут смешного?"

Организатор: Православный историко-этнографический центр "Спас" при поддержке отдела по делам молодежи Тверской епархии.

Храм св. Александра Невского, цокольный этаж (у ж.д. вокзала).

21 марта в 15:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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