2020-03-18T19:58:40+03:00
Общество

Объявлено о создании центра «Тверская семья»

В нём семьи тверского региона смогут получать различные соцвыплаты
Александр ЖМУЛИН
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Вопрос о создании нового центра обсуждался на заседании бюджетной комиссии региона. Фото: ПТОВопрос о создании нового центра обсуждался на заседании бюджетной комиссии региона. Фото: ПТО
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В регионе решено создать единый центр выплат для упрощения процедур оформления, начисления и предоставления социальных пособий семьям. Вопрос рассмотрен на заседании областной бюджетной комиссии.

Её 18 марта провёл губернатор Игорь Руденя.

– Важно интегрировать деятельность центра «Тверская семья» с МФЦ. Важно обеспечить назначение выплат в автоматическом режиме, без обращения родителей в социальные органы, сбора справок и заполнения большого количества документов, – отметил Игорь Руденя.

Деятельность центра будет финансироваться из областного бюджета. На обеспечение его деятельности в 2020-2022 годах планируется направить 18,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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