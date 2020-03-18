Объявлено о создании центра «Тверская семья»
В регионе решено создать единый центр выплат для упрощения процедур оформления, начисления и предоставления социальных пособий семьям. Вопрос рассмотрен на заседании областной бюджетной комиссии.
Её 18 марта провёл губернатор Игорь Руденя.
– Важно интегрировать деятельность центра «Тверская семья» с МФЦ. Важно обеспечить назначение выплат в автоматическом режиме, без обращения родителей в социальные органы, сбора справок и заполнения большого количества документов, – отметил Игорь Руденя.
Деятельность центра будет финансироваться из областного бюджета. На обеспечение его деятельности в 2020-2022 годах планируется направить 18,4 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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