2020-03-18T19:37:24+03:00
Экономика

В Тверской области максимально ускорят раздачу субсидий для аграриев

Такую задачу поставил губернатор
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор Игорь Руденя отметил, что субсидии до аграриев должны быть доведены до начала весенних полевых работ. Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя отметил, что субсидии до аграриев должны быть доведены до начала весенних полевых работ. Фото: ПТО
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На прошедшем заседании областного правительства утвердили объемы господдержки для сельхозпроизводителей региона. Так, растениеводческим предприятиям дадут около 190 млн. рублей субсидий.

– Наша задача в течение месяца довести субсидии до сельхозтоваропроизводителей. Эти средства они будут использовать при подготовке и проведении весенне-полевых работ, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

115,1 млн рублей на агротехнологические работы разделят между 177 хозяйствами Верхневолжья. Размер ставки субсидии для зерновых и зернобобовых культур составит 1000 рублей на гектар, для кормовых – 600, для овощных – 4500, для льна-долгунца- 10000.

На поддержку элитного семеноводства выделено 14,3 млн рублей. Их распределят между 52 агропредприятиями.

На возмещение части затрат на уплату страховых премий трём хозяйствам направят 982 тыс. рублей.

Кроме этого, для сельхозпроизводителей предусмотрена стимулирующая субсидия в размере 60,8 млн рублей.

Также более 150 млн. рублей субсидий направят молочным и мясным животноводческим предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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