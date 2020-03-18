Подрядчик приступил к строительству пешеходного моста через Тьмаку в Твери
На строительной площадке пешеходного моста через Тьмаку состоялось выездное совещание с участием представителей администрации Твери, компании-подрядчика ООО "ДСК" из Кесовой Горы, руководства МОУ Тверская гимназия №6.
Основной вопрос, который 18 марта обсуждали собравшиеся, касался разграничения движения спецтранспорта и автомобилей родителей учеников.
Во избежание заторов и аварийных ситуаций было принято решение осуществлять подвоз стройматериалов в ночное время, а в период с 7:00 до 9:00 утра и с 12:00 до 14:30 - время, когда дети приезжают и уезжают из гимназии - большегрузы подъезжать не будут.
Напомним, строительство пешеходного моста через Тьмаку в районе Обелиска Победы обойдется в 158 млн. рублей. Его ширина составит 5,5 м, полная длина – 88,36 м.
Завершить работы подрячик должен не позднее 20 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU