Подрядчик приступил к строительству пешеходного моста через Тьмаку в Твери

18 Март 2020 2020-03-18T19:29:55+03:00

Стройматериалы будут возить на площадку по ночам Фото: администрация Твери

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На строительной площадке пешеходного моста через Тьмаку состоялось выездное совещание с участием представителей администрации Твери, компании-подрядчика ООО "ДСК" из Кесовой Горы, руководства МОУ Тверская гимназия №6.

Основной вопрос, который 18 марта обсуждали собравшиеся, касался разграничения движения спецтранспорта и автомобилей родителей учеников.

Во избежание заторов и аварийных ситуаций было принято решение осуществлять подвоз стройматериалов в ночное время, а в период с 7:00 до 9:00 утра и с 12:00 до 14:30 - время, когда дети приезжают и уезжают из гимназии - большегрузы подъезжать не будут.

Напомним, строительство пешеходного моста через Тьмаку в районе Обелиска Победы обойдется в 158 млн. рублей. Его ширина составит 5,5 м, полная длина – 88,36 м.

Завершить работы подрячик должен не позднее 20 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU