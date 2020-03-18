2020-03-18T19:16:50+03:00
Общество

На рынке в Твери торговали сомнительным луком-севком

Посадочный материал не имел сопроводительных документов
Ольга ТРОФИМОВА
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Лук-снвк без документов продавали в Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиЛук-снвк без документов продавали в Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений провели сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке микрорайона Южный в Твери.

В ходе проверки установлено, что продавцы осуществляли реализацию лука-севка без сопроводительных документов.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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