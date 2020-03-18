В Тверской области пьяный мужчина украл трактор и сварочный аппарат

18 Март 2020 2020-03-18T19:04:33+03:00

Трактор и сварочный аппарат стали добычей вора в Тверской области Фото: УМВД России по Тверской области

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В дежурную часть Кесовогорского пункта полиции обратился директор одного из предприятий. Мужчина рассказал, что у него похитили сварочный аппарат, который он хранил в доме у знакомой в деревне Федово Кесовогорского района. Ущерб составил 12 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по "горячим следам". Злоумышленником оказался безработный 43-летний житель Тверской области.

В полиции фигурант рассказал, что в тот же день совершил еще одно преступление - угнал трактор "МТЗ-82", припаркованный возле пилорамы, расположенной в деревне Федово Кесовогорского района.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Похищенный трактор и сварочный аппарат возвращены владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU