Семилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Твери
Сообщение о ЧП поступило в следственный отдел регионального СК России 18 марта.
Из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже многоквартирного дома по Сахаровскому шоссе в Твери, выпал семилетний мальчик. От полученных телесных повреждений ребенок погиб.
Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
На месте происшествия работают руководитель следственного отдела, следователи и криминалисты следственного управления СКР, сотрудники полиции.
- Проводится обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка, опрос родственников малолетнего и очевидцев произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU