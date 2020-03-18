В Тверской области перенесены сроки сдачи досрочного ЕГЭ

18 Март 2020 2020-03-18T17:45:45+03:00

Экзамены можно будет сдать в резервные сроки основного периода

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В среду, 18 марта, стало известно о переносе сроков сдачи ЕГЭ досрочного периода. Об этом, со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, сообщило Министерство образования Тверской области.

В настоящее время ведется подготовка изменений в приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора, которые регламентируют расписание и требования к использованию средств обучения при сдаче экзамена в 2020 году.

- Участникам, заявившимся на ЕГЭ в досрочный период, будет представлена возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки основного периода, - сообщили в Минобразования.

В регионе работает "горячая линия ЕГЭ". Задать вопросы можно по телефону: 8 (4822) 32-06-19.

ИСТОЧНИК KP.RU