"Дом поэзии" в Твери отменил запланированные мероприятия

18 Март 2020 2020-03-18T17:34:13+03:00

В Доме поэзии в Твери отменены все мероприятия Фото: Ирина ТАРАСОВА

Все концерты и конкурсы переносятся из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу

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Во вторник, 17 марта, "Дом поэзии Андрея Дементьева" сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области" от 16 марта 2020 года, в учреждении культуры отменяются все мероприятия.

В частности, программа, запланированная на 21-22 марта в честь Всемирного дня поэзии – финал IV Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок", концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в Тверском драматической театре и презентация фильма по повести классика Башкирской литературы Мустая Карима 22 марта в кинотеатре "Панорама" переносятся на более поздний срок.

Все купленные билеты можно вернуть в кассу. Справки по телефонам (4822) 777-837, 777-839.

Между тем, члены жюри конкурса поэтов "Зелёный листок" продолжают работу. В случае изменения эпидемиологической ситуации финал конкурса состоится 18-19 июля 2020 года во время проведения "Дементьев-феста".

ИСТОЧНИК KP.RU