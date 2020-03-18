В Тверской области суд заблокировал сайт с инструкцией по изготовлению оружия
Прокуратурой Пеновского района Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на котором размещалась информация о способах изготовления самодельного оружия.
Доступ был открыт без регистрации для неопределенного круга лиц. Ознакомиться с инструкцией и скопировать материалы в электронном варианте мог любой желающий.
В целях исключения доступа к указанной информации районная прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлениям о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заявление судом рассмотрено и удослетворено. Доступ к ресурсу ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU