В Тверской области суд заблокировал сайт с инструкцией по изготовлению оружия

18 Март 2020 2020-03-18T17:13:59+03:00

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Прокуратурой Пеновского района Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на котором размещалась информация о способах изготовления самодельного оружия.

Доступ был открыт без регистрации для неопределенного круга лиц. Ознакомиться с инструкцией и скопировать материалы в электронном варианте мог любой желающий.

В целях исключения доступа к указанной информации районная прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлениям о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заявление судом рассмотрено и удослетворено. Доступ к ресурсу ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU