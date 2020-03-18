И еще одна отмена: Концерт симфонического оркестра RockestraLive в Твери перенесли на сентябрь

18 Март 2020 2020-03-18T17:15:01+03:00

Изменить размер текста: A A

22 марта в ДК "Пролетарка" Твери был запланирован концерт Симфонического оркестра RockestraLive. До последнего выступление оставалось в силе. Однако, 18 марта, концерт все-таки отменили.

- В связи с ограничением проведения массовых мероприятий наш концерт все-таки переносится на 20 сентября. Все ранее купленные билеты действительны без переоформления, - комментируют организаторы.

И добавляют, что для обладателей билетов на 22 марта сделают бонусный фан-пак. Во-первых, зрители смогут получить ранний вход с посещением генерального прогона, такми образом они увидят двойной концерт. А, во-вторых, каждый из них получит постер с автографами и признанием в любви от всех участников оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU