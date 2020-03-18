2020-03-18T16:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверском цирке отменили представления и концерты

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверской цирк отменяет представления и концерты Фото: vk.com/circus_tverТверской цирк отменяет представления и концерты Фото: vk.com/circus_tver
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Тверской цирк отменяет представления, концерты и другие массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса на территории РФ и Тверской области, в частности.

Цирк находится в подчинении Минкультуры России, которое издало приказ приостановлении деятельности находящихся в ведении учреждений культуры и досуга.

Приобретенные билеты можно вернуть в кассу.

Всю информацию можно уточнить по телефонам: 8 (4822) 32-14-29 – касса цирка, 8-800-500-70-00 – сайт.

О сроках возобновления проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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