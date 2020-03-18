В Тверском цирке отменили представления и концерты
Тверской цирк отменяет представления, концерты и другие массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса на территории РФ и Тверской области, в частности.
Цирк находится в подчинении Минкультуры России, которое издало приказ приостановлении деятельности находящихся в ведении учреждений культуры и досуга.
Приобретенные билеты можно вернуть в кассу.
Всю информацию можно уточнить по телефонам: 8 (4822) 32-14-29 – касса цирка, 8-800-500-70-00 – сайт.
О сроках возобновления проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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