В Тверском цирке отменили представления и концерты

18 Март 2020 2020-03-18T16:44:43+03:00

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно

Изменить размер текста: A A

Тверской цирк отменяет представления, концерты и другие массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса на территории РФ и Тверской области, в частности.

Цирк находится в подчинении Минкультуры России, которое издало приказ приостановлении деятельности находящихся в ведении учреждений культуры и досуга.

Приобретенные билеты можно вернуть в кассу.

Всю информацию можно уточнить по телефонам: 8 (4822) 32-14-29 – касса цирка, 8-800-500-70-00 – сайт.

О сроках возобновления проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU