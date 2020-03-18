2020-03-18T15:56:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Тверская академическая филармония отменяет концерты

Купленные билеты можно вернуть в кассу
Ольга ТРОФИМОВА
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Филармония отменяет концерты Фото: Тверская академическая филармонияФилармония отменяет концерты Фото: Тверская академическая филармония
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Тверская академическая филармония сообщает об отмене концертов, запланированных на 21 марта, 24 марта, 27 марта, 29 марта, 4 апреля (прямая трансляция из Московской филармонии) и 8 апреля.

Концерт "Композиторы с прибаБАХом", который должен был состояться 1 апреля, перенесен на 14 мая. Билеты на него действительны.

- Программа изменена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, - сообщается на официальном сайте учреждения.

Билеты, купленные в кассе, можно вернуть в любой день с 10:00 до 19:00 в кассовом зале Тверской филармонии.

Справки по телефону: (4822) 34-64-34 (касса), 32-29-43 (приемная).

ИСТОЧНИК KP.RU

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