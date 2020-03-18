2020-03-18T16:28:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Музей "Ставка Сталина" в Тверской области закрывается для посетителей

Работа по подготовке экскурсионных программ будет продолжена
Ольга ТРОФИМОВА
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Филиал "Музея Победы" во Ржеве закрывают для посетителей Фото: ФГБУК "Музей Победы"Филиал "Музея Победы" во Ржеве закрывают для посетителей Фото: ФГБУК "Музей Победы"
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Ржевский филиал Музея Победы "Ставка Сталина" закрывается для посетителей. Об этом, со ссылкой на приказ Минкультуры РФ, сообщило руководство музея 18 марта.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции приостанавливаются выставочная и общественная деятельность музея.

- Хотя музей и закрыт для посетителей, работа по подготовке экскурсионных и образовательных программ для детей и взрослых будет продолжена, - отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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