Музей "Ставка Сталина" в Тверской области закрывается для посетителей
Ржевский филиал Музея Победы "Ставка Сталина" закрывается для посетителей. Об этом, со ссылкой на приказ Минкультуры РФ, сообщило руководство музея 18 марта.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции приостанавливаются выставочная и общественная деятельность музея.
- Хотя музей и закрыт для посетителей, работа по подготовке экскурсионных и образовательных программ для детей и взрослых будет продолжена, - отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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